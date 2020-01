Erikomisjon leidis, et Kranich on deklareerinud varad ja kohustused õigesti

Korruptsioonivastane erikomisjon kuulas täna ära riigikogu liikme Heiki Kranichi selgitused seoses tema kohustuste ja varadega ning leidis, et tema tänased deklaratsioonid on korrektselt esitatud.

Komisjoni esimehe Katri Raiki sõnul ongi erikomisjoni ülesanne hinnata, kas antud juhul valitseb korruptsioonioht või mitte. „Kuulasime Kranichi selgitused ära ja leidsime, et tema tänased deklaratsioonid on korrektsed. Kranichi kinnitusel katavad tema ja ta lähedaste varad tekkinud kohustusi,“ ütles Raik.

Raik möönis, et komisjonil ei olnud võimalik tutvuda Kranichi Eesti Loto juhatuse esimeheks olemise ajal esitatud deklaratsioonidega, kuna seadus ei kohusta peale 2013. aastat riigi osalusega äriühingute juhatuse ja nõukogu liikmetel esitama huvide deklaratsioone. Samuti on möödunud Kranichi 2013. aastal esitatud deklaratsiooni seadusest tulenev viieaastane säilitamise kohustus ja deklaratsioonid on hävitatud.

„Leidsime komisjonis, et võiks taastada 2013. aasta eelse olukorra, kus riigi osalusega äriühingute juhatuse liikmed peaksid ka edaspidi huvide deklaratsioone esitama,“ ütles Raik. „Komisjoni liikmete hinnangul on liiga lühike ka deklaratsioonide säilitamise tähtaeg.“ Raik lisas, et komisjon esitab siiski järelpärimise, kas teised riigi osalusega äriühingute juhatuse ja nõukogu liikmed rahandusministeeriumi haldusalas esitasid pärast 2013. aastat huvide deklaratsioone.

Komisjoni aseesimehe Marek Jürgensoni sõnul leidis komisjon samas, et Kranichi Eesti Loto juhatuse esimeheks olemise ajal tehtud Eesti Loto maja rendilepingu tagamaad vajavad rohkem läbipaistvust. „Selles osas jääb komisjon ootama prokuratuuri otsust, kas prokuratuur algatab Heiki Kranichi suhtes menetluse ning ei sekku prokuratuuri töösse,“ ütles Jürgenson.

Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon jälgib, et Eesti riigi seadustes sätestatud korruptsioonivastaseid meetmeid rakendataks. Komisjon arutab ja hindab seaduses loetletud ametiisikute võimalikke korruptsioonijuhtumeid, jälgib Riigikogu liikmete tegevuspiirangutest kinnipidamist ja kontrollib huvide deklaratsioone.