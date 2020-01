Kranich: Reformierakond jäi valitsusest välja kadeduse tõttu

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liige Heiki Kranich ütles veebisaates “Otse uudistemajast”, et potentsiaalsed partnerid ja vastased on Reformierakonna peale kadedad ning see on jätnud partei ka viimasest kahest valitsusest välja, vahendas ERRi uudisteportaal.

Kranich, kes 30 aastat tagasi oli Reformierakonna eelkäija Eesti liberaal-demokraatliku partei asutajate seas, ütles, et praeguses poliitikas on viisakust vähemaks jäänud. Tol ajal oldi küll poliitiliselt mõne võrra agressiivsemad ja kindlasti ka sinisilmsemad, aga sellist üksteise vaenamist nagu praegu tol ajal ei olnud,” ütles Kranich.

Sildam küsis Kranichilt, miks 20 aastaga on Reformierakond muutunud paljudele stagnatsiooni ja peenhäälestuse sünonüümiks.

“Ma ei jaga seda seisukohta täielikult. Kui sa oled pikalt võimul, siis kõikide sinu potentsiaalsete partnerite ja ka vastaste hulgas kadedus võimendus niivõrd, et lõpuks sul ei ole võimalik sellega enam võidelda,” lausus Kranich.