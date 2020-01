Loit Lepalaan sai rahvamajade ühenduse Kaheksakanna

Eesti rahvamajade ühendus jagas täna Mäetagusel kiitust läinud aasta parimatele. Muuhulgas anti pikaajalise tubli töö eest välja Kaheksakanna nimelist auhinda, mille sai Kullamaa kultuurimaja juhataja Loit Lepalaan.

Rahvamajade ühenduse Kaheksakanda antakse inimesele, kes on kultuurielu edendamisel ja rahvamaja maine tõstmisel vähemalt 35 aastat aktiivselt tegutsenud.

Lepalaane puhul on esile tõstetud tema suurt panust Läänemaa kultuurielule. Tema korraldatud ürituste läbiv teema on viimasel ajal olnud Kullamaalt pärit eesti helilooja, organisti ja koorijuhti Rudolf Tobiase tutvustamine. Oma tegemistega on Lepalaan püüdnud jätkata Kullamaa kihelkonna väärikat kultuurielu, taastada saja-aasta taguseid traditsioone ning tutvustada ja meelde tuletada selle kandi kunagisi suurkujusid. Suurematel üritusel kõlab Kullamaal alati puhkpill ning Kullamaad on külastanud mitmed tunnustatud koorid ja orkestrid.