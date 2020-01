Reformierkonna fraktsioon pärib Kiigelt aru perearstiabi kättesaadavuse kohta

Reformierakonna riigikogu fraktsiooni liikmed esitasid kolmapäeval sotsiaalminister Tanel Kiigele arupärimise, soovides teada, kuidas plaanib sotsiaalministeerium tagada lähiaastatel perearstide juurdekasvu ja kohaloleku erinevates piirkondades.

Arupärimise üle andnud Hele Everaus tõi välja, et olukord perearstiteenusega on murettekitav. “Esiteks lähevad väga vähesed noored arstid väljapoole Tallinna või Tartut. Lisaks on perearstide keskmine vanus kõrge. Üle 50-aastaseid perearste on 244 ning pensionieelses eas või pensioniikka jõudnud ehk 60-ndates aastates perearste on lausa 271,“ ütles Everaus pressiesindaja teatel.

Everaus viitas OECD raportile „Eesti Riigi terviseprofiil 2019“, mille kohaselt on maapiirkonnad muutunud tervishoiutöötajate jaoks vähem ligitõmbavamaks rahaliste stiimulite puudumise, esmatasandi meedikute suure töökoormuse ja kliiniliste eriarstide ekspertiiside piiratud kättesaadavuse tõttu. Samuti tõi ta välja, et OECD hinnangul võib eelolevatel aastatel tervishoiusüsteemi toimimine ohtu sattuda, eriti arvestades krooniliste haiguste üha suuremat levimust.

Seetõttu nõuab Everaus sotsiaalministrilt ülevaadet ministeeriumi kavast esmatasandi arstiabi kaadriprobleemide lahendamiseks lähiaastateks.

Sotsiaalkomisjoni liige uurib, kas sotsiaalministeerium on kavandanud strateegilise süstemaatilise tegevuse perearstipraksiste jätkusuutlikkuse tagamiseks kõikides Eesti piirkondades. Lisaks huvitab Everausi, kas sotsiaalministeerium toetab terviseameti seisukohta, et kohalikud omavalitsused peaksid uute perearstide leidmiseks pakkuma niinimetatud meelehead, kuigi perearstiteenuse pakkumine ei ole omavalitsuste ülesanne.

Lisaks Everausile on arupärimise esitajad Kaja Kallas, Urmas Kruuse, Urve Tiidus, Vilja Toomast, Ants Laaneots, Maris Lauri, Hanno Pevkur, Erkki Keldo, Toomas Kivimägi, Jüri Jaanson ja Signe Riisalo.