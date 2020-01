Lääne-Nigula volikogu otsustab Nõva kooli saatuse märtsis

Eilsel Lääne-Nigula vallavolikogu istungil otsustas volikogu, et vald seob Nõva õpilaskodu müügi kooli kolmanda kooliastme kinnipanemisega. Lõplik otsus tuleb märtsi kuus toimuval volikogu istungil.

Esialgselt oli vallavolikogul plaanis arutada vaid õpilaskodu müümist. „Õpilaskodu sulgemine on seotud kooli kolmanda kooliastmega,“ põhjendas kahe teema sidumist Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus.

Lõhmuse sõnul on korrektne esmalt sulgeda kolmas kooliaste ja seejärel müüa õpilaskodu.

Nõva kooli õpilaskodu plaanib vald enampakkumisel müüa, sest korter seisab teist aastat tühjana. Möödunud aastal leidis vald koos MTÜga Nõva Koolikogukond kompromissi, et MTÜ hakkab kooli õpilaskodu haldama. Vald saatis MTÜ-le lepingu, kuid MTÜ seda ei allkirjastanud ega põhjendanud vallale mitteallkirjastamist. Praeguseks Nõva koolil õpilaskodu pole ja kasutuseta korteri pidamine tekitab vallale aastas 1500-2000 eurot kulu.

Lääne-Nigula vallavolikogu arendus-ja eelarvekomisjoni juht Einar Pärnpuu arvas, et tühjalt seisev ja vaid kulu toov korter on mõistlik maha müüa. Ka hariduskomisjoni esimees Oliver Tammemägi arvas, et mõistlik on kooli pidada kuueklassilisena.

Plaanis on neljatoaline korter müüa 15 000 euroga.

Otsuse müüa õpilaskodu korter ja sulgeda kooli kolmas kooliaste, teeb Lääne-Nigula vallavolikogu eelnõu teisel lugemisel märtsikuisel istungil.