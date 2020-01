Lihulasse tuleb Rakvere teatri lavastus murenenud perekonnast

24. jaanuaril etendub Lihula kultuurimajas Rakvere teatri uuslavastus „Nagu peeglis”, mis vaatab inimhinge sügavustesse, rääkides ühe perekonna ausa, hella ja karmi loo sellest, kuidas raskuste kiuste üritatakse jääda kokku.

Vaimsete probleemide käes vaevlev naine, tema arstist mees, naise kirjanikust isa ja kasvuraskustes noorem vend on saanud kokku puhkusesaarel, et veeta idülliline suvi üksteise seltsis. Ühised paadisõidud, ujumised, õhtusöögid, nagu see ka varemalt olnud on. Kuid kaunis perepilt hakkab murenema, tuues ilmsiks igaühe sisemised probleemid. Perekonda koos hoida üritav Karin vaevleb ise kõige suuremates raskustes, kõikudes vaatamata perekonna toetusele reaalsuse ja palju ahvatlevama paralleelmaailma vahel.

Lavastaja Madis Kalmetit kõnetab selle loo juures inimsuhete mitmeplaanilisus. Tema sõnul on lavastuse põhiteemaks armastuse ootus, igatsus parema elu ja mõistmise järele.

Maailmakuulsa filmi- ja teatrilavastaja Ingmar Bergmani loo on lavale toonud Madis Kalmet. Osades Grete Jürgenson, Märten Matsu, Madis Mäeorg ja Tarvo Sõmer.

Draamat purunenud paradiisist on võimalik näha Lihula kultuurimajas reedel, 24. jaanuaril kell 19. Lavastust ei soovitata alla 15-aastastele.