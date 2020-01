Eilsest võttis Terviseagentuur Leova patsiendid üle

Eile oli esimene tööpäev Vormsi perearstile Madis Tiigile kuuluval ettevõttel Terviseagentuur, mis võttis mullu pensionile läinud Ilme Leova nimistu üle.

Esimese tööpäeva lõppu tähistasid perearstikeskuse uued töötajad koos Läänemaa haigla juhi Tõnis Siiri, kõrvalruumides tegutsevate perearstide Helle Saarsoo ja Sirje Jupitsaga.

Tiigi sõnul oli esimene tööpäev paras segadus. „Murphy seadus kehtis – kõik, mis sai valesti minna, läks valesti,“ ütles Tiigi tütar, Terviseagentuuri tegevjuht Heidi Ait.

Näiteks ei olnud eilseks kohal külmkappi, mis pidi saabuma esmaspäeval. „Helistasime, et tühistame tellimuse, siis tõid jooksuga kohale,“ ütles Tiik.

Samuti tulid eile töökorda saada telefonid ja arvutid, mis kohati tõrkusid. Kohal ei olnud veel ustele minevad sildid ja visiitkaardid saabusid alles õhtul. Samuti kehtis eile erandkorras elav järjekord – käidi lihtsalt uudistamas ja uue majaga tutvumas, kuid ka asja pärast. Edaspidi tuleb tulla ettenähtud ajal. „Elavas järjekorras võib EMOsse istuma minna,“ ütles Tiik.

Tiik ise hakkab praksises kohal olema kolmapäeviti, ülejäänud päevadel saab videovahendusel konsulteerida Paide perearsti Kadri Riivikuga. Vajaduse arstiga konsulteerimiseks otsustab õde, kes on patsientidele Leova ajast tuttav pereõde Marina Vasjuk.

Tiik ütles, et kuigi oli arvata, et nimistus vähenevad patsiendid, tuli juba esimesel päeval sooviavaldusi nimistusse, sest on inimesi, kellele meeldib just võimalus mittefüüsiliselt kohtuda. Videovahendusel konsulteerimine ei ole Tiigi sõnul midagi uut. Tema sõnul toimuvad ka praegu ligi pooled konsultatsioonid e-kirja ja telefoniteel, nüüd on lihtsalt olemas videovahendus.

Kuna iga viies perearst on Eestis pensioniealine, siis usuvad nii Tiik kui ka Ait, et sarnased kombineeritud lahendused hakkavad olema üha enam kasutusel.

Perearstipunkt on neljapäeviti avatud kell 10-18, teistel tööpäevadel 8-16. „Nagu Leoval oli,“ ütles Vasjuk.

Tiik ütles, et kaks inimest on praksises alati kohal.

Malle-Liisa Raigla fotod