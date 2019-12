Palivere päästjad ehitavad endale komandohoonet

Hoone on lagunenud pritsikuur, mille katus lasi läbi ja seinad sooja ei pidanud. Nüüd ehitavad vabatahtlikud päästjad seda ümber oma komandoks. 2019. aasta lõpuks on kulunud umbes 13 000 eurot ja majakarp on enam-vähem valmis, vahendas “Aktuaalne kaamera”.

„Karp on meil valmis, uksed on ees, aknaid see aasta ette ei jõudnud, sest et rahalisi vahendeid napib ehk need on siis plaanis järgmine aasta. Katusekatet ka see aasta peale ei saanud, aga me katame selle talveks lihtsalt kilega kinni, et ta ei rikuks ära meil juba tehtud töid,” selgitas MTÜ Priitahtlikud Pritsumehed juhatuse liige Risto Roomet.

Kirna ja Palivere vabatahtlikke päästjaid ühendav mittetulundusühing Priitahtlikud Pritsumehed tahab hiljemalt 2021. aastaks Palivere aleviku keskel asuva pritsumaja vabatahtlike komandohoonena kasutusele võtta, kirjutas Lääne Elu 15. märtsil.

Seinte ja karkassi remondiks lootis ühingu juhatuse liige Risto Roomet raha saada kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) kevadisest taotlusvoorust. Sügisel avaneb võimalus siseturvalisuse projekti raames taotleda raha katuse remondiks. Üllatusena sai selts nn katuseraha 5000 eurot sotsiaaldemokraatlikult erakonnalt).

Priitahtlikel Pritsumeestel on kaks komandot, üks Kirnas, teine Paliveres. Kokku on kahe peale liikmeid 25. Kirna meestel on nõukogudeaegne GAZ-66 päästeauto, mille nimi on Eedu, Palivere omadel aga Peedu.