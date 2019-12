Juhtkiri: taastusravi tähtsam kui raudtee

Haapsalu neuroloogiahaigla on ainus omataoline Eestis – haigla tase on nii kõrge, et siia tullakse ravile Euroopast ja mujaltki maailmast. Ei ole võimalik kahelda, et laiendamine on ainuõige. Viigi koolis käivad samuti lapsed üle Eesti, kuigi neid jääb tasapisi vähemaks. Põhjus on lihtne – ministeeriumi kärbete tõttu kooli õpilaskodu nädalavahetustel ei tööta. Liikumispuudega lastel ei ole võimalik iga nädal sõita.

Riisipere -Turba kuue kilomeetri pikkuse raudteelõigu ehituseks kulutas riik kaheksa miljonit; kaks miljonit on raudteeprojekti jaoks tuleva aasta riigieelarves. Kokku on kulutatud kümme miljonit projektile, mis toidab vaid poliitikute edevust. Taastusravihaigla ja Viigi kool poliitikute edevust ei toida.

Kurvastav on lugeda taasturavihaigla juhi Kadri Englase sõnu, et ta ei tea, kust leida 15 miljonit eurot, mis vajalik juurdeehituse jaoks. Niisamuti vaevleb rahahädas Viigi kool, kus on aastakümnete pikkune oskus õpetada haigeid lapsi.

Niisiis tuleb ühel endaga ise hakkama saada, et pakkuda maailmatasemel ravi, teine aga hääbub, sest riik ja linnavalitsus pillutavad seda käest kätte nagu kuuma kartulit. Ei ühel ega teisel pole õieti raha ega tahtmist seda pidada, ja kui just peab pidama, siis tehakse seda võimalikult säästlikult.

Haapsalu linnapea Urmas Sukles räägib aastalõpuintervjuus jalgpallihallist, mille ehitus on tuleva aasta üks suuremaid ettevõtmisi. Kas peaks ta selle asemel kasutama igat võimalust, et nõuda raha taasturavihaiglale ja Viigi koolile? Jah, need ei ole linnavalitsuse omad. Aga nad on linna jaoks tähtsad. Kümme miljonit, mis kulutatud taastusravihaiglale, toob linnale kordades rohkem tagasi kui kuhugi Riisipere kanti pandud rööpad.