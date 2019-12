LOETUIMAD LOOD 2019: Haapsalu nõuab ehitajalt uut asfalti

Avaldame 2019. aastal Lääne Elu veebis enim loetud uudis- ja arvamuslood.

Haapsalu linn keeldub Tallinna maanteed ehitanud Teearu Grupp OÜ-le kogu töötasu välja maksmast, kuna haljastusega tegelenud alltöövõtja rikkus ära kõnnitee asfaldi ja osapooled ei jõua lahenduses kokkuleppele.

„Fakt on see, et kõnnitee on rikutud,” ütles Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu. Summa, mida Haapsalu linnavalitsus kinni hoiab, on 107 312 eurot – 10 protsenti lepingu kogusummast, mis oli lepingu järgi mõeldudki ehitusaegseks ja garantiiaja tagatiseks.

Rattajäljed kõnniteel

Keset juunit, kui Tallinna maantee rekonstrueerimine oli juba üsna õnnelikult lõpusirgel, juhtus üks apsakas. Laiemaks ehitatud kergliiklusteed olid just asfaldi peale saanud, üks alltöövõtja pakkis oma asjad kokku ja järje võtsid üle haljastajad. 21. juunil avastati tehtud töid üle vaadates, et haljastusfirma oli raskeveokiga vastsesse teekattesse rattajäljed sisse sõitnud. Neid oli mõlemal pool sõiduteed, laiemal pool rohkem.

Omanikujärelevalve, Siim Suits OÜst Tarindiprof pani kõik kirja ja saatis koopia nii tööde tellijale ehk Haapsalu linnavalitsusele kui ka ehitajale: leppige kokku, kuidas see asi lahendatakse.

Sealt edasi poolte jutt enam ei klapi: Teearu Grupp väidab, et parandamise viis oli tellijaga kokku lepitud, tol hetkel projektiga tegelenud Haapsalu majandus- ja taristunõunik Sirli Vaksmann aga kinnitab, et ehitajal ei olnud nende pakutud lahenduse jaoks linnavalitsuselt kirjalikku kooskõlastust.

Igal juhul lappis Teearu Grupp rattajälgi bituumenmassiga, mis on mõeldud asfaltkatte pooride sulgemiseks ning krobelise asfaldi silumiseks. Asja see ei parandanud, küll aga on uhiuuel kõnniteel nüüd meetrite kaupa tumedaid lärakaid. Märja ilmaga on traktori teekond asfaldil eriti hästi näha.

„See on peatöövõtja möödalaskmine,” ütles Mäesalu. „Tulemus on nagu teismelise noormehe vinniline nägu. Sellist kõnniteed me ei tellinud, eriti veel peatee äärde.

Kehv pakkumine

Algas mitu kuud vältav vaidlus, mille käik on fikseeritud ametliku kirjavahetusega. Juulis saatis linnavalitsus Teearu Grupile mitu meeldetuletust, et oodatakse ettepanekuid olukorra lahendamiseks. 12. augustil saatis omanikujärelevalve Siim Suitsu isikus ehitusfirmale kirja otsusega, et kergliiklusteed sellisel kujul vastu võtta ei saa, katend paluti üles võtta ja uuesti panna.

Teearu Grupp vastas alles 27. augustil ja tegi ettepaneku: mõistlik oleks arvata lepingusummast maha 3000 eurot, kuna asfaldi „visuaalne pool pole korrektne”, muidu on töö aga kvaliteetne.

Haapsalu linnavalitsusele ei tundunud see pakkumine mõistlik. „Võtsime septembri alguses hinnapakkumise, palju läheks maksma parandustööd, kui kogu rikutud lõik tervenisti uuesti teha. See summa oli umbes 70 000 eurot. Mõtlesime, et teeme siis kiriku keset küla – 30 000 eurot ja leiame ise lahenduse, kuidas tee korda saada. Aga ehitaja ei olnud sellega nõus,” rääkis Mäesalu.

Oktoobri alguses andis omanikujärelevalve kirjas linnavalitsusele soovituse rakendada lepingulisi leppetrahve, sest selgus, et ehitaja on muudegi asjadega patustanud. „Arvan, et võiks kaaluda, kas paigaldatud kergtee kate uuesti paigaldada või kompenseerida tellijale tekkinud kahjud 30 000 euro ulatuses,” kirjutas Suits.

Kuna Teearu Grupp jäi 3000 euro suuruse pakkumise juurde kindlaks, loobus linnavalitsus pikaleveninud kompromissi otsimisest. „Saatsime novembris ehitajale ametliku kirja, et tehku töö ära nii, nagu lepingus ette nähtud on. Enne me tööd vastu ei võta,” raius Mäesalu. „Kuidas me saaksimegi seda teha? See saadaks sõnumi, et edaspidi võib iga ehitaja Haapsalu linna „üle lasta”.”

Aselinnapea kinnitas, et vajadusel minnakse ka kohtusse.