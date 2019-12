LOETUIMAD LOOD 2019: ärimees ehitab Rohukülas ehitusloata eramut

Avaldame 2019. aastal Lääne Elu veebis enim loetud uudis- ja arvamuslood.

Haapsalu linnavalitsus murrab piike valeliku maaomanikuga, kes ehitab Pullapääl ilma ehitusloata eramut, kusjuures maja eskiisi on teinud linnavolikogu liige ja ehitaja on tema erakonnakaaslane.

Haapsalu linna ehitusjärelevalve spetsialist Tõnu Tammesalu avastas selle aasta maikuus rutiinse kontrolli käigus, et Pullapääl on Nigose kinnistule valatud plaatvundament. Ehitusluba ega ehitusteatist pole linnavalitsus selle objekti kohta saanud, seega otsis Tammesalu kinnistuomaniku andmed välja.

Trahv soolas

Nigose kinnistu ostis 2018. aastal kinnisvarahaldusega tegelev osaühing Spencer, mille osanik on Henri Kuusk, kes oli neli aastat tagasi üks Jahta Resto omanikest.

„Helistasin talle. Selgitasin, et seaduslik tegevus kinnistul saab toimuda ainult ehitusloa või ehitusteatise alusel ja kuna neid pole Haapsalu linnavalitsusele esitatud, siis käskisin peatada igasuguse ehitustegevuse kuni asjaolude selgitamiseni,“ raporteeris Tammesalu oma memos linnavalitsusele. „Kuusk lubas tegutseda ja kõik vajalikud load korda ajada,“ ütles Tammesalu.

Juuli lõpus selgus, et Tammesalu käsku on eiratud ja ebaseaduslikule vundamendile on Bauroc plokkidest kerkinud ebaseaduslikud seinad ja paigaldatud on ka suurem osa ebaseadusliku katuse kandekonstruktsioonist.

„Mina teda isiklikult ei tundnud, aga pärast selgus, et mees, kes seal ehitusplatsil väitis, et on omaniku esindaja, oli hoopis Kuusk ise,“ meenutas Tammesalu. Sel ajal, kui Tammesalu läks vajalikku blanketti tooma, lahkus Kuusk sündmuskohalt. Hiljem väitis ta telefonile teel Tammesalule, et viibib hoopis Prantsusmaal.

Siis läks asi kurjaks. Eelmisel reedel saatis Haapsalu linnavalitsus Kuusele määruse trahvihoiatusega – kui 31. augustiks ei ole ehitist seadustama hakatud, ootab OÜd Spencer rahatrahv 10 000 eurot. Seaduse järgi on trahvi maksimum juriidilisele isikule 32 000 eurot.

Projekti pole

Objektil toimetanud ehitusmeestele firmast A. Ratas Ehitus OÜ oli Kuusk kinnitanud, et projekt ja ehitusluba on olemas.

Ettevõtte omanik Anti Ratas (Reformierakond) raputas tuhka pähe. „Minu viga on see, et ma ei helistanud omavalitsusse ega küsinud, kas väidetav luba on olemas. Täna räägime sellest, et tal ei ole isegi ehitusprojekti. Üks õppetund juures,“ ütles Ratas Lääne Elule.

Vastuseks küsimusele, kuidas on üldse võimalik, et ehitusfirma alustab tööd ilma projektita, kostis Ratas, et Kuusk tellis tööd etapikaupa – kõigepealt vundament, siis järjest järgmised tööd. Iga etapi kohta andis Kuusk ehitajale eskiisi, millel olid mõõdud peal ja pärast tööde lõppu maksis raha ära.

Eskiisi autor on Haapsalu linnavolikogu liige Urmas Koppe (Reformierakond), kes pole enda sõnul oma töö eest raha saanud ega ka küsinud. „Ta tellis minu käest maja esialgsed joonised, aga allkirjastatud projekti ei ole. Tal olid kinnistul mingid maa-asjad ajamata ja ma panin enda poolt stopi peale, kuni saab taotleda projekteerimistingimused. Ehitama tohib hakata alles pärast seda, kui on saadud allkirjastatud projekt ja selle alusel ehitusluba,“ rääkis Koppe.

Rohkem pole Koppe enda sõnul selle projektiga tegelenud ega eskiisjooniste eest ka raha küsinud. „Töömaht oli nii väike, tasu võetakse ikka valmis töö ehk projekti eest,“ selgitas Koppe. Ta möönis, et kui maja on püsti pandud tema tehtud eskiisi alusel, kaalub ta siiski tööraha sissekasseerimist.

Telefoni teel ei õnnestunud Lääne Elul Kuuselt kommentaari saada, küll aga vastas ta e-kirjale, mille lõpus lubas väljaande kohtusse kaevata, kui artikkel teda kuidagi kahjustab.