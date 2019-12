Haapsalu nõuab ehitajalt uut asfalti

Haapsalu linn keeldub Tallinna maanteed ehitanud Teearu Grupp OÜ-le kogu töötasu välja maksmast, kuna haljastusega tegelenud alltöövõtja rikkus ära kõnnitee asfaldi ja osapooled ei jõua lahenduses kokkuleppele.

„Fakt on see, et kõnnitee on rikutud,” ütles Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu. Summa, mida Haapsalu linnavalitsus kinni hoiab, on 107 312 eurot – 10 protsenti lepingu kogusummast, mis oli lepingu järgi mõeldudki ehitusaegseks ja garantiiaja tagatiseks.

