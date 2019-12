Haapsalu juubelitamm kolib uude kohta

Möödunud reedel võttis Haapsalu volikogu ühehäälselt vastu otsuse, et Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsioonikeskuse juurdeehitise võib ehitada nii, et see ulatub otsapidi ehituskeeluvööndisse.

Kuigi detailplaneeringu heakskiit on kogu protsessis oluline vahefiniš, on HNRK juhi Kadri Englase sõnul veel pikk tee minna. „Aus vastus on see, et meil ei ole veel juurdeehitusega 100 protsenti kindlaid plaane, millel on kuupäev küljes,” ütles Englas.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!