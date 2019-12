Lääne Malevlane: Lääne malev riigikaitseõpetuse läbiviijana

Kaitseliidu Lääne malev hakkas riigikaitseõpetust Haapsalu gümnaasiumis läbi viima 2008. aastal maleva staabiülema major Jüri Bachmani juhtimisel.

Tunnid toimusid koolimajas, Kaitseliidu ruumides ja välilaagrid Kiltsi lennuväljal ning nende läbiviimisse kaasati nii tegevväelased, kui ka vabatahtlikud tegevliikmed.

Koolide ümberkorraldamisega kandus riigikaitseõpe üle Läänemaa ühisgümnaasiumisse ning lisandusid tunnid Haapsalu kutsehariduskeskuses, Lihula- ja Hiiumaa gümnaasiumis. Lisaks Läänemaale antakse tunde ka Tallinna Nõmme gümnaasiumis ja vajadusel on Lääne malev aidanud Harju- ja Pärnumaa koole materiaalse baasi ning instruktoritega välilaagrite korraldamisel Läänemaal. 2020. aasta mais peetakse Kiltsi lennuväljal välilaagrit umbes 100 kolme Harjumaa kooli õpilasele.

Riigikaitse õpe on valikaine, mis koosneb teooriast ja praktikast – välilaagrist. Hindamine on võrdväärne teiste ainetega ja positiivne hinne on eelduseks kooli lõpetamiseks. Õppes läbitakse teemad kaitsepoliitikast, kuni oskuseni määrata looduslike märkide abil ilmakaari.

Riigikaitse õpe on seotud kõigi üldhariduskooli õppeainetega, eelkõige matemaatika, füüsika, geograafia, keemia, ühiskonnaõpetuse ja ajalooga. Õpilased saavad oskusi ja teadmisi, mis tulevad kasuks mitte ainult ajateenistuses, vaid ka tsiviilelus ettetulevates kriitilistes olukordades. Seetõttu on õpe kasulik kõigile õpilastele, isegi kui nad ei osale ajateenistuses.

Selleks, et õpilased saaksid tutvuda teiste koolide õpilastega ja võtta õpitus mõõtu, on viimastel aastatel Läänemaa koolide välilaagrid toimunud MTÜ Riigikaitse Rügement korraldusel Harjumaal Keila vallas, suurlaagritena, kus osalevad ka mitmed Harjumaa koolid.

Koolides on riigikaitse õpetuse vastutavateks õpetajateks ohvitserid, kes on läbinud Tallinna ülikooli või Kaitseväe akadeemia riigikaitse õpetajate kursused. Lääne malevas on neli riigikaitse õpetaja kutsestandardile vastavat õpetajat ja viies läbib hetkel riigikaitse õpetaja kursust.

Aasta lõpul käib Lääne maleva järgmise aasta tööplaani koostamine ja selles on oluline koht jätkuvalt riigikaitse õpetusel.

Jüri Tõnisma

Kapten, kompanii ülem