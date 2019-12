Juhtkiri: Haapsalu sõna maksab

Peaaegu kõiki Haapsalu linna suuremaid ehitushankeid on viimastel aastatel kimbutanud üks või teine häda. Küll on midagi valesti, halvasti või läbimõtlematult tehtud, kord on hankedokumentides midagi puudu, siis jälle midagi valesti, mistõttu tuleb ehitajale juurde maksta. Seletamist, põhjendamist, vassimist, silumist, poliitilist arveteklaarimist ja lõpuks kõige sellega leppimist ning linna eelarvest kinnimaksmist on olnud omajagu. Tegelikult nii palju, et kõigil on sellest ammu kõrini. Haapsalu elanikud on maksude kaudu kogu selle jama kinni maksnud – kaua võib?!

Lääne Elu toimetus ei teinud suuremat numbrit, kui keset suve selgus, et Tallinna maantee vastsesse kõnniteesse on suure rekonstrueerimise käigus rehvijäljed sisse sõidetud. Kõige muu kõrval oli see nii väike asi, et suure kella külge panemine tundus ülereageerimisena.

Eelmise nädala lõpus selgus, et Haapsalu linnavalitsuses puhuvad uued tuuled. Aselinnapea Innar Mäesalu teatas, et viimast sadat tuhandet eurot ei näe ehitusettevõte enne, kui tee on korda tehtud. Ametlikust kirjavahetusest võib välja lugeda ehitusfirma üleolevat suhtumist – võtke 3000 eurot arvest maha ja lahkume sõpradena. Järgmise korrani.

Järgmine suurem projekt Haapsalus on Jaama tänava ja järgmise jupi Tallinna maantee rekonstrueerimine. Ehitushange on lõpusirgel. Millised firmad tahavad seda tööd endale saada, me veel ei tea. Küll aga tundub, et võime seekord natukenegi kindlamad olla selles, et ehitaja kiusatust siin-seal veidi ülejala lasta kärbib Haapsalu linnavalitsuse otsustav positsioon vaidluses Tallinna maantee ehituse peatöövõtja Teearu Grupiga.

Jääb vaid loota, et Haapsalu elanike jaoks soodsad tuuled suunda ei muuda.