President Kaljulaid palus vabastatud kantsleri ees vabandust

President Kersti Kaljulaid allkirjastas esmaspäeva õhtul maaeluminister Mart Järviku ametist vabastamise ja palus sellele järgnenud avalduses vabandust kantsler Illar Lemetti ees, kelle valitsus samuti esmaspäeval ametist vabastas.

Riigipea avaldus peaminister Jüri Ratasega kohtumise ja minister Järviku ametist vabastamise järel:

„Allkirjastasin just otsuse nr 510, millega vabastasin peaministri ettepanekul ametist maaeluminister Mart Järviku. Aga ma ei taha täna rääkida üldse Mart Järvikust. Ma ei taha ka Illar Lemettist rääkida rohkem kui tema ees vabandada selle pärast, kuidas tema riik on temaga täna käitunud. Millest ma tahan rääkida, on see, et tänase otsusega said kõik inimesed, kes moel või teisel riiki – meie oma Eestit – teenivad, teada, et:

kui nad kaitsevad õigusriiki,

kui nad lähtuvad ametnikueetikast ja oma ametivandest,

kui nad juhivad tähelepanu poliitikute sigadustele,

saab neist Vabariigi Valitsuse jaoks lihtsalt „juhtimisprobleem“.

On lubamatu, et ministri ebakompetentsusele ning võimalikule korruptsioonile tähelepanu juhtinud riigi tippametnikust tehakse poliitilise kauplemise osa. Kui selline käitumine muutub mustriks, on meil kõigil põhjust muret tunda. Tänase otsusega tegi vabariigi valitsus enda ja ühe ministri probleemist terve ühiskonna probleemi. Mulle jääb see sügavalt arusaamatuks ja vastuvõetamatuks.“