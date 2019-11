Vanade majade omanikele tuleb koolitus maja hooldusringist

Laupäeval räägib sisesoojustuse ja energiatõhususe spetsialist Üllar Alev Haapsalus vanade majade omanikele, restauraatoritele ja huvilistele hoonte iga-aastasest hooldusringist.

Üllar Alev on Saaremaa muinsuskaitsenõunik ja ühtlasi insener, kes on tegelenud palju justa vanade majade, nende soojustamise ja energiatõhsusega. Läänemaa muinsuskaitsenõuniku Kalli Petsi sõnul pole Alev, pelgalt teoreetik, vaid väga suurte praktiliste kogemustega. „Ta on väga pädev ja tema selgitused on hästi argumenteeritud ja põhjendatud,” kiitis Pets koolitajat.

Koolitusel räägitakse hoonete iga-aastasest hooldusringist. „Ehk siis sellest, et lihtsam ona maja hooldada ja panna õigel ajal tähele asju, mis hiljem võivad hakata suuremaid muresid tekitama,” selgitas Pets.

Teemadena tulevad kõne alla milliseid hooldustöid vana hoone puhul on vaja teha ning mis aastajal ja kui tihti neid peaks tegema. Samuti antakse nõu, millal tuleb nõu pidamiseks pöörduda spetsialistide nagu inseneri, arhitekti või sisekujundaja poole.

Koolituse lõpus räägib Kalli Pets ka taluarhitektuuri säilitamise ehk katuste taastamise toetusest. Pets ütles, et esimest korda jagati seda toetust mullu, kuid tänavust taotlusvooru pole veel välja kuulutatud.

Vanade majade koolitus algab laupäeval Jaani 2 hoovimajas kl 11 ja osalustasu on 5 eurot.