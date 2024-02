Kalli Pets: uus kord vana linna hoidmiseks

Kui mullu märtsis sai välja kuulutatud, et valmimas on Haapsalu muinsuskaitseala kaitsekord, ning kutsuti kõiki avalikel väljapanekutel osalema ja arvamust avaldama, siis nüüd saab raporteerida, et kaitsekord on valmis, valitsuses kinnitatud ja kehtib 19. jaanuarist.

2019. aastal alustas muinsuskaitseamet kõigi juba pool sajandit tagasi kaitse alla võetud vanalinnade muinsuskaitsealadele seniste põhimääruste asemel uute ja ajakohaste kaitsekordade koostamise protsessi. Iga kaitsekorra sisu ja tekst valmis selleks ellu kutsutud töörühmade ühiste lugemiste ja arutelude toel, kuid väga suur roll oli seekord ka avalikkuse kaasamisel. Haapsalus toimus kaks suuremat linnarahvale suunatud üritust, kus esimesel küsiti omanike ja huvigruppide arvamust meie ehituspärandi hoidmise vajaduse kohta ning kaardistati muinsuskaitseala väärtusi, teisel aga anti ülevaade kaitsekorra koostamise edenemisest ning tutvustati täpsemalt uuenenud kaitsepõhimõtteid ja muinsuskaitseala hoonete jagamist kaitsekategooriatesse. Inimesed said esitada küsimusi ja teha ettepanekuid.

