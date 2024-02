MTÜ Keskaegne Lihula sai 30aastaseks

Arheoloogilised uuringud Lihula linnusemäel viisid nüüd 30. aastapäeva tähistanud MTÜ Keskaegne Lihula sünnini.

1987. aastal, kui ehitati Lihula uut kultuurimaja, toimusid hoone kõrval, paigas, kuhu pidi ehitatama kultuurimaja trepistik, arheoloogilised kaevamised. Peagi tulid seal nähtavale kunagise hoone paekivist vundamendid, kõigi üllatuseks vägagi vanad. Saadud leiumaterjal kuulus nimelt põhiliselt 13. ja 14. sajandisse.

Kui järgmisel aastal kaevati sealtsamast naabrusest ekskavaatoriga kraav sovhoosi tehnokeskuse soojustrassi jaoks, selgus varem teadmata tõsiasi – kogu mõisa peahoone ja ehitatava kultuurihoone vaheline ala on täis 13.–14. sajandi ehitiste alusmüüre ja ahjualuseid. Lisaks tulid päevavalgele samas paigas veel varem asunud muistse Lihula küla jäljed. Seega asus kõige esimene Lihula just siin, kahel pool Tallinnast Lihulasse sisenevat vana maanteed. See avastus oli ajaloolastele täielik üllatus.

