Ühistujuhid plaanivad Coop panga aktsiaid osta

Coop pank avas esmaspäeval aktsiate esmase avaliku pakkumise (IPO) märkimise, kus kavatsevad osaleda nii Haapsalu Coopi juht Raimond Lunev kui ka Lihula Coopi juhatuse esimees Arvo Miilmets.

Lunev ütles, et tal on kindel soov aktsiaid osta. „Ikka olen mõelnud, see on ikkagi Coop pank!” ütles Lunev.

Aktsiate märkimine kestab 29. novembrini ning päris viimastele päevadele Lunev oma otsuse tegemist lükata ei kavatse. „Üks tuttav ütles, et esmaspäeva hommikul peab kohe kiiresti tegutsema, sest ilmselt on paari tunniga kaup juba läbi,” ütles Lunev. „Nii hull see asi ilmselt pole, sest summa on ikka väga suur, kümned miljonid.”

