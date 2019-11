Lääneranna volikogu pidas Lihula kultuurimajas viimase istungi

Lääneranna vallavolikogu esimees Arno Peksar teatas volikogu tänase istungi lõpus, et ilmselt pidas volikogu Lihuila kultuurimajas oma viimase istungi.

Detsembriistung peetakse 19. detsembril veidi pidulikumas õhkkonnas Massu mõisas ning uuest aastast hakatakse koos istuma vallamaja komandal korrusel volikogu saalis, selgitas Peksar.

“Mina näeks, et volikogu peaks istungeid ka valla eri paikades, aga teine asi on see, et volikogu saalvallamaja kolmandal korrusel peaks jaanuarikuus kasutuskõlblik olema,” ütles Peksar. “Praeguse seisuga on mulle selline lubadus antud, et volikogu saal on selleks ajaks valmis ja möbleeritud.”

„Vallavalitsus vastavalt volikogu käsule ja vastuvõetud eelarvele ehitab,” ütles vallavanem Mikk Pikkmets volikogu eelmisel istungil. Vallamaja kolmandale korrusele lisandub kaks saali ning serveri-, ventilatsiooni- ja arhiiviruumid. „Üks saal on väiksem, 15kohaline, kus saab pidada vallavalitsuse koosolekuid, teine saal on 28 inimesele laua ääres ehk siis volikogu jaoks.”

Vallamaja ehk Lihula Jaama 1 bürooruumide ehitustööde hanke võitis Lastel Ehitus OÜ, kes pakkus ehitustööde hinnaks 116 500 eurot. Tänavuses vallaeelarves on vallavalitsuse ruumide renoveerimiseks 150 000 eurot.