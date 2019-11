Loodusesõbrad loendasid Põõsaspeal rekordarvu linde

2019. aasta hooajal loendasid linnuvaatlejad Põõsaspeal kokku 2,33 miljonit lindu, mis on projektijuht Margus Ellermaa sõnul läbi hooaegade parim tulemus. Võrdluse all on tal 2004., 2009. ja 2014. a loendamistulemused Põõsaspeal.

Enim nägid linnuvaatlejad mustvaerast – kokku 920 000 korral. Talle järgnes aul, keda loendati kokku 340 000, ja valgepõsk-lagle, keda nähti 300 000 korral.

Ellermaa sõnul oli tänavu tavapärasest rohkem laglesid ja neid lendas arvukalt ka päeval.

Ellermaa sõnul on vähenenud väikeluikede arvukus, kuid neid ei ole kunagi palju olnud. Samuti on naerukajakaid 15 000 võrra vähem kui kümne aasta eest. Samas ütles Ellermaa, et lindude arvukus võib olla väiksem ka seetõttu, et osa liike on hakanud oma rändega viivitama ja linnuvaatlejad lõpetavad hooaja enne rände lõppu.

Linnuloenduse hooaeg kestis Põõsaspeal 1. juulist 5. novembrini.