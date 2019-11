Lindude sügisränne on lõppemas. Näiteks Haapsalu lahel saab veel näha peatuvaid jääkosklaid, sõtkaid, kühmnokk- ja laululuiki ning teisi liike. Viimaste suleliste teelemineku aeg sõltub nüüd sellest, millal saabub esimene käredam pakane.

Haapsalu ümbruses on lahesoppidesse kogunenud palju luiki. Ornitoloog Marko Valker ütles „Aktuaalsele kaamerale”, et kui pesitsusajal on kühmnokk-luiged liigikaaslaste suhtes agressiivsed ja tuleb ette võitlusi, siis hilissügisel ollakse leebemad.

„Kuna praegu on nüüd niimoodi, et nad ei pea hetkel konkureerima pesitsuskohtade pärast, siis rändeajal nende läbisaamine on rahumeelsem,” märkis ta.

Noored luiged on vanemate läheduses ka hilissügisel.

Valkeri sõnul tähendab soe sügis, et paljud veelinnud jäävad siia kauemaks kui paarikümne aasta eest. Eestile lähemal talvituvad linnud võivad jääda pehme talve korral siia isegi kevadeni.