Linnukevad läks lahti

Märtsi keskel saabunud soojalaine tõi kohale suurema osa varakevadisi rändureid – saabusid lõokesed, kiivitajad ja kuldnokad, haned ja sookured.

„Kiivitajaid ja eri hanesid on väga palju,” märkis ornitoloog Tarvo Valker. Koos hanedega on kohale jõudnud esimesed valgepõsk-laglede salgad. Põldudele ja siselahtedele on saabunud laulu- ja ka mõned väikeluiged. Viimastest tulijatest on kohal meriskid ja punajalg-tildrid, metsaservades ja raba ääres võib näha sookurgi, viimaseid on Valkeri sõnul saabunud päris palju. Kohal on ka esimesed valge-toonekured. Kuldnokad on laulma hakanud. „Haapsalu linnaski võib neid kuulda,” ütles Valker.

Valkeri sõnul pole tänavune linnukevad varane. „Ja ta pole ka hiline,” märkis Valker. On olnud aastaid, kus rändurid saabusid juba päris märtsi alguses, ja aastaid, kus nad on tulnud alles kuu lõpus.