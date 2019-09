Lindude sügisränne on täies hoos

Lindude sügisränne on hoo sisse saanud. Arvukamalt on liikvel näiteks valgepõsklagled ja sookured. Sügisrände kõrghetk jõuab kätte aga oktoobris, mil oma kulminatsiooni saavutab arktiliste veelindude ränne.

Haapsalu lahele on praegu kogunenud lauk, viupart ja ka rääkspart. Haapsalu laht on veelindudele soodne koht.

„Haapsalu laht on unikaalne piirkond. Ta on suures osas selline madal meri, kus vee sügavus on väga väike. See tähendab seda, et need veelinnud, kes sukelduda ei saa, saavad toitu leida ka kaldast eemal, nad ulatuvad siis oma nokaga põhjast toitu haarama,” selgitas ornitoloog Marko Valker Aktuaalses Kaameras.