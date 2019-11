Täna riigikogus toimunud maaeluministri Mart Järviku umbusaldamine kukkus läbi.

Ministrit umbusaldas 43 riigikogu saadikut, vastu oli 51. Erapooletuid saadikuid ei olnud ja kaks saadikut hääletusel ei osalenud.

Riigikogu arutas tänasel istungil maaeluminister Mart Järvikule esitatud umbusaldusavaldust, mille andis 44 saadiku nimel üle Kaja Kallas. Umbusalduse avaldamiseks oli vaja vähemalt 51 saadiku toetust.

Reformierakonna fraktsiooni juht Kaja Kallas ütles umbusaldusavaldust üle andes, et minister on viimase kuue kuuga tõestanud, et pole vääriline valitsuse liikme ametit pidama. „Ta on oma tegevusega takistanud Veterinaar- ja Toiduameti tegevust toiduohutuse tagamisel, seades potentsiaalselt ohtu inimeste tervise. Ta on avalikult valetanud, ta on eelistanud erahuve riigi huvidele. Kõik need on piisavad põhjused, et maaeluministrit umbusaldada,“ ütles Kallas.

Maaeluminister Mart Järvik põhjendas lühidalt, et on sattunud skandaali seoses tüliga ministeeriumis. „See algas sellest, et tahtsin algatada ja andsin sellest teada, et algatan toiduohutuse auditi. Sealtmaalt meil kantsleriga enam koostöö ei laabunud. Ja sealtmaalt hakkas ka vastutöö minu vastu, mitte ainult tema poolt, vaid ka osa ametnike poolt, mis on võimendunud siis nüüd lõpuks läbi meedia selleni, et olen siin puldis ja mul on võib-olla au saada nende ministrite nimekirja, kellele on umbusaldust avaldatud,“ ütles Järvik.

Seejärel vastas minister Riigikogu liikmete arvukatele küsimustele, milles sooviti saada täpsemat teavet tema tegevuse kohta maaeluministrina. Järvik tõrjus oma vastustes talle esitatud süüdistusi ja kinnitas, et ei astu ametist tagasi.

Läbirääkimistel võtsid fraktsioonide nimel sõna Ivari Padar (SDE) ja Kaja Kallas (R).