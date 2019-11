Moonika Helme: minu andmetel on hetkel kõik hästi

Keskerakonna, EKRE ja Isamaa juhid otsivad maaeluminister Mart Järviku küsimuses lahendust.

Läänemaalt riigikokku valitud EKRE saadik Helle-Moonika ütles, et tema andmetel on hetkel kõik hästi. Ta lisas, et kuna ei ole valitsuse liige, siis ei peaks see küsimus olema talle adresseeritud.

Keskerakonnast Läänemaalt riigikokku valitud Jaanus Karilaid ütles täna Vikerraadio saates „Uudis+”, et tegemist ei ole valitsuskriisiga, küll aga on tegemist ajutise tõrkega valitsuse töös. Karilaiu sõnul tuleb otsus täna õhtul või homme hommikul.

Eile alustas Reformierakond allkirjade kogumist Mart Järviku umbusaldamiseks. „On tõsine kahtlus, et minister on tegutsenud oma nõuniku klientide huvides, valetanud korduvalt avalikkusele ning survestanud sõltumatuid ametnikke ja ameteid. Normaalses olukorras peaks maaeluminister tegelikult ise tagasi astuma, kuid me näeme, et see valitsus kiidab heaks valetamist ja tõerääkijate ründamist. Seega loodan, et Mart Järviku umbusaldamist toetavad ka need koalitsiooniliikmed, kes seisvad õigusriigi eest ning on vastu korruptiivsele ringkäendusele,” selgitas Reformierakonna esimees Kaja Kallas.