EKRE esinumber Läänemaal on Helle-Moonika Helme

EKRE avalikustas esimese erakonnana oma nimekirja märtsis toimuvatel riigikogu valimistel.

Nagu juba varem ennustatud kandideerib Hiiu–, Lääne– ja Saaremaa ringkonnas esinumbrina Helle-Moonika Helme. Erakonna üldnimekirjas on Helme seitsmes.

Ringkonna teine ja kolmas number on seotud Saaremaaga: Muhumaalt pärit meremees Kristjan Moora ja kaitseliidu Saaremaa maleva endine pealik Kristjan Moora.

Ringkonna nimekirjas neljas on Lääne-Nigula vallavolikogu aseesimees Hardi Rehkalt. EKRE üldnimekirjas on Rehkalt 50. kohal. Läänlastest kandideerib riigikokku veel Haapsalu linnavolikogu liige Martin Judanov, kes ringkonna nimekirjas on kuuendal ja üleriigilises nimekirjas 97. kohal.

Lääneranna vallavolikogu liige Eeva Helme ei kandideeri riigikokku Pärnumaal, vaid hoopis Tallinnas Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosas. Erakonna üldnimekirjas on ta 15. kohal.

EKRE kinnitas oma riigikogu valimiste nimekirja pühapäeval Tallinnas peetud erakonna volikogul.