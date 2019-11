Lihula ujula läheb arengukavasse kirja

Neljapäeval lisab Lääneranna volikogu valla arengukavasse ujula ehituse, kuigi veel kuu aja eest ütles vallavanem Mikk Pikkmets, et ujula ehituseks raha ei ole.

„Rahval on selline soov ja ujula kui sellise vastu ei ole keegi,” ütles Pikkmets. „Küsimus on selles, mis hetkel on võimalik seda teha.”

16. augustil sai Lääneranna vallavalitsus 157 allkirjaga rahvaalgatuse korras valminud eelnõu avaliku ujula ja sauna ehitamiseks Lihulasse.

Oktoobri keskpaigas koostas Lääneranna vallavalitsus eelnõule majandusanalüüsi. Eelnõu esitajad ja majandusanalüüsi koostajad ei ole näinud kulutustele reaalseid katteallikaid.

Pikkmets ütles, et ujula saab arengukavasse kirja eesmärgiga, et kui on võimalik mõnest meetmest toetust saada, siis ujula tuleb. „Lähiaastatel ei näe seda varianti. Siis tuleks mõned investeeringud ära jätta,” ütles Pikkmets.