Karilaiu hinnangul võib Järviku osas lahendus tulla täna õhtul

Karilaid rääkis Vikerraadio saates „Uudis+”, et kindlasti ei ole praegu tegemist valitsuskriisiga, küll on aga tegemist ajutise tõrkega valitsuse töös.

„Mis toimub Järviku ümber on tekitanud tõrke. Loodan, et täna õhtuks või homme hommikuks on selge lahendus laua peal ja me saame sellest tõrkest üle, sest kui see tõrge jääb kauaks poliitika masinavärki sisse, siis võib sellest suurem kriis välja kujuneda, aga minu hinnangul Keskerakonna, EKRE ja Isamaa koalitsioon jätkab,” ütles Karilaid. „Reformierakonna unistus, et tulla Mart Järviku juhtumi taustal võimule, see neil luhtub.”

Karilaid ei soovinud öelda, et kas talle teadaolevalt Järvik jääb ametisse või mitte. „On palju erinevaid variante,” märkis ta, lisades, et ei saa ajakirjandusele varem täpsemat infot anda, kui kokkulepe on sõlmitud. „Kolm erakonda lihvivad kokkulepet.”