Galerii: Jaapani linn soovib sõbrustada Haapsaluga

Jaapani linn Kaga soovib Haapsalut oma sõpruslinnaks. Homme ja ülehomme külastab Haapsalut Kaga delegatsioon eesotsas linnapea Riku Miyamotoga ja kolmapäeva ennelõunal kirjutatakse volikogu saalis alla ühiste kavatsuste memorandumile.

„Memorandum on sõpruslinnade lepingut ette valmistav hea koostöötahte avaldus,” ütles Haapsalu aselinnapea Liina Põld.

Sõprussuhete soov tulnud jaapanlastelt. „Meiega võttis sel teemal suvel ühendust Eesti suursaadik Jaapanis Väino Reinart,” meenutas Põld. Haapsalut külastavas üheksaliikmelises delegatsioonis on linnapea Miyamotole lisaks ka esindajaid Kaga linna volikogust ja linnavalitsusest. „Töökeeleks on inglise keel,” ütles Põld.

„Teisipäeval näitame linna, käime linnuses, neuroloogiahaiglas, Tõrukese lasteaias ja vehklemishallis. Nende soov oli näha Tokyo 2020 vehklemislootuste matši. Nelli Differt teeb neile seal sõud,” tutvustas Põld külaliste päevakava.

Põllu sõnul on Kaga esinduse sooviks tutvuda Eesti e-riigi edulooga. „Neid huvitavad e-valimised, e-residentsus,” vahendas Põld jaapanlaste huve. „Ka Haapsalus on meil olemas erinevad registrid, kaardirakendused. Veebi kaudu on juhitav linna valgustus, saab hallata kinnistuid, kalmistuid.”

Tallinnas külastab Kaga esindus näiteks EASi loodud e-Eesti esitluskeskust, kus neile tutvustatakse e-Eesti edulugu, e-lahendusi, IKT-sektorit jms.

Kaga on linn Jaapani suurima saare Honshū läänerannikul Jaapani mere kaldal Ishikawa prefektuuris. Piirkonnas on kuumaveeallikaid ning selle tõttu on kuurortlinnas ka palju spaasid.

Kaga pindala on 306 ruutkilomeetrit, linnas on 68 000 elanikku. Haapsalu pindala on haldusreformi järel 272 ruutkilomeetrit, omavalitsuses on 13 000 elanikku, neist Haapsalu linnas veidi alla 10 000.

Fotod: Urmas Lauri