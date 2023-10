Haapsalu linnavalitsuse delegatsioon sõidab Jaapanisse

12-liikmeline Haapsalu linnavalitsuse ja volikoguliikmete esindus sõidab järgmisel nädalal Jaapanisse, et sõlmida sealse Kaga linnaga sõprusleping.

Haapsalu esindus alustab Jaapanisse sõitu 13. oktoobril. 15. ja 16. oktoobril on plaanis sõpruslepingu allkirjastamine. Mis veel uues sõpruslinnas teha plaanis on ja milliseid kohti külastada, Haapsalu aselinnapea Tõnu Parbus veel öelda ei osanud. „Kohapeal võõrustavad jaapanlased,” ütles ta.

Allkirjastamise järel on Kaga Haapsalu kõige kaugemal, enam kui 7000 kilomeetri ja 13tunnise lennusõidu kaugusel asuv sõpruslinn.

Kaga, järjekorras Haapsalu 11. sõpruslinn, oli ise huvitatud mõne Eesti linnaga sidemete arendamisest ja sõprussuhete loomisest. Eelkõige huvitasid jaapanlasi kõikvõimalikud Eesti e-teenused. Nende soovist andis Jaapani Eesti saatkond teada ka Haapsalu linnavalitsusele. 2019. aasta novembris külastas Kaga linna esindus eesotsas linnapea Riku Miyamotoga toonase Jaapani Eesti suursaadiku Väino Reinarti soovitusel Haapsalut. Samal külastusel kirjutasid kahe linna juhid alla heade kavatsuste memorandumile.

Parbus ütles, et toona lepiti kokku, et sõpruslepingu allakirjutamine toimub jaapanlaste juures. Esialgsete plaanide järgi pidi see toimuma 2020. aastal, kuid koroonaviiruse tõttu lükkus allkirjastamine kolm aastat edasi.

Kaga linna sõidavad külla Haapsalu linnapea Urmas Sukles, aselinnapead Tõnu Parbus, Kaja Rootare ja Helen Rammu, linnasekretär Erko Kalev ning volikoguliikmed Mati Hunt, Kalju Aigro, Ülo Kalm, Ilona Aasvere, Riho Lepp, Julia Prokoptšuk ja Erki Teras. „Lennukipiletid maksavad kõik ise kinni,” ütles Parbus.

Haapsalu esindus jõuab Jaapanist tagasi 21. oktoobri hommikul.

Kaga on Jaapani mere läänekaldal asuv 70 000 elanikuga kuurortlinn, mida külastab aastas ligi kaks miljonit turisti, kellest valdav osa on siseturistid. Kaga läheduses asub kolm kuulsat kuumaveeallikat.