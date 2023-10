Ehkki päästeamet lubas üle Eesti paigaldada sireenid selle aasta lõpuks, on nende saamine takerdunud ja praegu pole teada, millal need Haapsallu üles pannakse.

„Kõiki asulaid tänavu valmis ei jõua, nihkub ka järgmisesse aastasse,” ütles päästeameti sireenivõrgustiku projektijuht Tambet Vodi.

Vodi ütles, et paigaldamine on takerdunud, sest on selgunud täiendavad hankevajadused.

