Haapsalu sai uue sõpruslinna

Esmaspäeva hommikul, Eesti aja järgi kell 5 allkirjastasid Jaapanis Kaga linnas Haapsalu linnapea Urmas Sukles ja Kaga linnapea Riku Miyamoto linnade vahelise sõpruslepingu.

Haapsalu linnavalitsus jagas sotsiaalmeedia lehel, et Jaapanis asuva Kaga linnapea Myamoto ütles, et näeb Haapsaluga sõprussuhete sõlmimisel mõlemale linnale suurt kasu.

„Kaga on nagu Haapsalu , kaunis turismipiirkond väga toredate, sõbralike inimestega ja ma loodan sellest lepingust palju kasu meie mõlemale linnale,” teatas sotsiaalmeedias Sukles.

Kaga on järjekorras 11. Haapsalu sõpruslinn. Ühtlasi on see ka kõige kaugemal, 7000 kilomeetri kaugusel asuv sõpruslinn.

Sõpruslepingut sõitis Jaapanisse allkirjastama 12-liikmeline Haapsalu delegatsioon. Lisaks linnapeale on Jaapanis kaasas ka aselinnapead Tõnu Parbus, Kaja Rootare ja Helen Rammu ning linnasekretär Erko Kalev, aga ka seitse volikogu liiget.

Haapsalu delegatsioon jõuab Jaapanist tagasi 21. oktoobril.