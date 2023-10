Anvar Samost: alles tagasi vaadates teame, kust kriis algas

caption id="attachment_255064" align="aligncenter" width="900"] Anvar Samost. Foto: erakogu[/caption]

Viimased kuus kvartalit on Eesti sisemajanduse koguprodukt, tuntud ka lühendi SKP järgi, languses olnud. Teisisõnu on majandus olnud languses kuus kvartalit.

Kas see tähendab, et meil on käes majanduskriis? Lihtne vastus on, et ei ole. Majanduskasvu, millega me Eestis valdava osa iseseisvuse taastamise järgsest ajast harjunud oleme, ei ole.

Aga isegi see vastus pole päris õige, sest hinnad kerkivad ja vähemalt nominaalselt on raha majanduses rohkem – tõusevad palgad, maksudena kogutavad tulud, paljude ettevõtete käibed.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!