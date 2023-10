Õpetajate palgatüli võib viia streigini

Kas õpetajad hakkavad streikima ja kui, siis millal seda tehakse, sellest on Läänemaa koolmeistrite sõnul veel vara rääkida, sest praegu tegeleb õpetajate palgateemaga riiklik lepitaja.

Esmaspäeval võttis riiklik lepitaja menetlusse õpetajate ja haridusministeeriumi vahelise töötüli ning üritab leida õpetajate madala töötasu probleemile lahendust, millega saaks streigi siiski ära hoida.

Õpetajate kinnitusel ei oota nad valitsuselt muud kui koalitsioonilepingu täitmist. „Põhjus on selles, et see on ju lubatud, millal jõuame [õpetajate alampalgaga] riigi keskmise palgani,” selgitas Läänemaa haridustöötajate liidu juht Marju Viitmaa. Et valitsus pole lubadusest kinni pidanud, ongi tüli majas.

Samas on Viitmaa sõnul veel vara streigist rääkida.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!