Euroopa Liitu kuulumise 20. aastapäev on andnud palju võimalusi endale oma raha eest õlale patsutada. Oleme siis tõesti ka nii hästi need kaks aastakümmet edasi liikunud? Aus vastus on, et saanuks paremini.

Alustada tuleks võrdlusbaasist. 2004. aastal NATO ja Euroopa Liiduga liitumisele eelnes terve aastakümme poliitikute, ametnike ja paljude teiste Eesti inimeste jonnakalt sihikindlat, leidlikku ja sõna otseses mõttes ennastsalgavat tööd, mis tihti polnud lihtne ja mille eest hästi ei makstud.