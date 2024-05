Katarine Rosalie: epistel kliimafilmist ja Valgussõdalaste hirmutamisest

Kas olete ikka jõudnud vaatamas käia seda kuulsat dokumentaalfilmi, mida meie mehed Tallinnas kõigile näitavad, et tuua nendeni Tõde ja õiged teadmised niinimetatud kliimakriisi ja rohepöörde kohta? Filmi pealkiri on „Külm tõde” ja selle näitamise meie kinodes on kinni makstud meie endi Valgustöötajate ja Püha Perekonna poolt, et natukenegi vastukaalu anda sellele valede laviinile, mille on teile kaela kallanud Roimaerakond ja teised liberastid. See film tõestab isegi skeptikutele ilmekalt, kuidas jutt kliimasoojenemisest on puhas vale, ja kuidas ning milleks on teatud huvirühmadel tarvis teid kõiki seda valet uskuma panna.

