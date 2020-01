Liina Põllu asemel saab Haapsalu aselinnapeaks Tõnu Parbus

Lääne Elu andmetel valis Haapsalu linnapea Urmas Sukles Liina Põllu mantlipärijaks linna avalike- ja välissuhete nõuniku juhi Tõnu Parbuse, ettepaneku peab heaks kiitma ka linnavolikogu.

Sukles kinnitas infot. „Teen tõesti volikogule sellise ettepaneku,“ ütles ta.

Sukles rääkis, et kaalus mitmeid variante, kui sai teatavaks, et Põld läheb tööle haridusministeeriumisse. „Tõnu Parbuse kasuks räägib see, et ta on pikka aega olnud linnavalitsusele väga lähedal seisev isik – ta on osalenud kõikidel linnavalitsuse koosolekutel ja seetõttu teemadega väga hästi kursis. Kuna praegust valimistsüklit on järgi jäänud alla kahe aasta, ei taha hakata päris kannapööret ka tegema,“ selgitas Sukles.

Parbus on oma nõusoleku andnud. „Andsin talle paar päeva mõtlemisaega, kas ta on nõus seda vastutust võtma. Tõnu ütles jah,“ rääkis Sukles.

„Minu esimene mõte ettepanekust kuuldes oli see, et tuleb hoolega järgi mõelda, kas ma olen selleks valmis. Arutasin asja muidugi ka kodustega – aselinnapea koht tähendab ka seda, et minu töökoormus suureneb,“ selgitas Parbus.

Suklese ettepanekul jagatakse kahe aselinnapea vahel jõujooned uut moodi ümber. Praegu sotsiaalvaldkonda kureeriv aselinnapea Kaja Rootare hakkab lisaks tegelema hariduse ja huviharidusega. „Hariduses on praeguseks suured ümberkorraldused juba tehtud ja Kaja Rootare on haridusküsimustega hästi kursis, kuna haridus ja sotsiaaltöö on päris palju läbi põimunud,“ selgitas Sukles.

Parbuse vastutada on kultuur, sport, turism, kogukonnatöö, välissuhted ja avalikud suhted. „Parbuse praegune ametikoht jääb vabaks, aga kuni järgmiste valimisteni me seda täitma ei hakka. Kuna hariduse valdkond läks teise aselinnapea alla, tegeleb Parbus jätkuvalt linna avalike suhetega,“ ütles Sukles.

Linnapea lisas, et on Parbuse kandidatuuri arutanud nii koalitsiooni kui ka HaRi liikmetega ja vastuväited ta kuulnud ei ole. „Pigem tunnen toetust. Loodan, et ka volikogu kinnitab selle ettepaneku,“ ütles Sukles.

Haapsalu linnavolikogu esimees Jaanus Karilaid ütles Lääne Elule, et tema hinnangul saab Parbus aselinnapea kohal hakkama. „Kohusetundlik ja sümpaatne inimene,“ lisas ta.

Tõnu Parbus alustas tööd Haapsalu linnavalitsuses avalike suhete spetsialistina 2012. aastal.