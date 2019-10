Vormsi loobub avaliku WC ehitamisest

Vormsi vallavolikogu otsustas valla arengukavast välja jätta kava ehitada Hullosse saare külalistele mõeldud avalik WC.

„Tänavune suvi näitas, et saame olemasolevate käimlatega kenasti hakkama ja uue ehitamisel pole mingit mõtet,” põhjendas otsust Vormsi vallavanem Ene Sarapuu . Ta lisas, et kuivkäimla on näiteks kunagise vallamaja ehk Sireli talu juures, samuti poe taga ja Hullo kiigeplatsil. Ratastooliga pääseb praeguses külakeskuses olevasse WCsse. Vallavanem lisas, et suurürituste ajaks saab avada koolimaja juurdeehituses asuvad WCd.

Sarapuu sõnul olid kunagise vallamaja taga asunud kuivkäimlad pisut käest lastud, kuid nüüd on need taas kasutatavad ja neid hoitakse korras.

Omal ajal arengukavasse kirjutatud avaliku WC maksumuseks hinnati 25 000 eurot, millest suurem osa oleks hangitud projektiga ja valla kanda oleks jäänud omaosalus.