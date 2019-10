Linnusemuuseumis võitles püha Jüri lohega

Haapsalu linnusemuuseumis oli laupäeval neljandat korda keskaega tutvustav linnusepäev, millest võttis osa pea 300 inimest.

Juba keskpäevast alates hakkas kohale voorima rahvast põlvepikkusest poisikesest kuni hallpeadeni välja. Tuldi peredega, aga ka klasside ja gruppide kaupa.

„Kodutütred käisid. Just võtsime vastu ühe grupi Saaremaalt – täna juba teise, tuldud on ka lausa Lõuna-Eestist ja Tallinnastki, aga peamiselt ikka meie oma Haapsalu ja Läänemaa inimesed,” rääkis linnusemuuseumi juhataja Kaire Tooming tund pärast ürituse algust.

Seekordne linnusepäev oli esimene pärast suurt totaalset muutumist – eelmised kolm toimusid veel eelmise ekspositsiooni ajal. Sellest, et huvitavat tegevust uue sisu saanud vanade müüride vahel jagub, andis tunnistuste seegi, et mõni pere, kes tuli kohale kohe avamise ajaks, lahkus alles siis, kui väravaid sulgema hakati. „Ja kui tavaliselt käib meil laupäeviti umbes sada inimest, siis seekord oli peaaegu kolm korda rohkem“ märkis Tooming.

