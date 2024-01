Veeavarii sulges linnusemuuseumi

Haapsalu linnusemuuseum on alates teisipäevast suletud, põhjuseks külmunud veetoru väljavahetamine. „Külmad jõudsid kätte saada muuseumi vett toova vana toru. Selle vahetamisega praegu tegeldakse ja muuseum jääb suletuks, kuni see on ära vahetatud ja majas vesi tagasi,“ ütles muuseumi juhataja Jaak Mäll.

Külm pääses torudele kallale munakivisillutisega tänava all, linnusehoovist väljaspool. Veevarustus lakkas ööl vastu teisipäeval. „Keerasime vee loomulikult kohe kinni. Esialgu tundub, et küsimus on neljas meetris kahjustunud torudes,“ ütles Mäll.

Muuseum ega selle eksponaadid kahjustada ei ole saanud. „Küsimus on lihtsalt selles, et meil pole vett – ei tööta tualetid ega miski muu,“ sõnas juhataja.