Lääne Elu paberleht laupäeval, 5. oktoobril

Tallinna ettevõtja prügi maandus Pullapää metsas

Keskkonnainspektsiooni Läänemaa büroos on sel aastal lahenduse saanud kümme jäätmeseaduse nõuete rikkumist, jälile saadi ka eelmise aasta lõpus Pullapää metsa poetatud prügi omanikele.

Raivo Vare: investeeringute edasilükkamine on põrgutee

Haapsalu turismikonverentsil esinenud transiidi- ja majandusekspert Raivo Vare ütles intervjuus Lääne Elule, et kuna riigil ei ole raha Haapsalu raudtee lõpuni ehitamiseks, tuleks anda see võimalus eraettevõtjatele.

Tarekese lasteaias valitseb keelte paabel

Haapsalus Põllu tänaval asuv, varem venekeelne Tarekese lasteaed on viimased viis aastat olnud multikultuurne. Tänavu käib Tarekese lasteias 32 muukeelsest perest last — neist suurema osakodune keel on vene keel, kuid on ka rootsi-, läti-, hollandi-, ukraina- ja araabiakeelseid lapsi.