Suursaarte parvlaevadel hakkab toitlustusteenust pakkuma uus firma

Eesti suursaarte ja mandri vahelist parvlaevaliiklust opereeriv riigifirma TS Laevad sõlmis koostöölepingu Baltic Restaurants Estoniaga, mis alustab 1. oktoobrist toitlustusteenuse osutamist Virtsu-Kuivastu ja Rohuküla-Heltermaa liinidel opereerivatel parvlaevadel.

TS Laevad juhatuse liikme ja teenindusvaldkonna juhi Pille Kauberi sõnul on riigifirma ja Baltic Restaurants Estonia uues toitlustuskontseptsioonis erilist rõhku pannud kiirele teenindusele, menüü vaheldusrikkusele ning paindlike suurustega portsjonitele.

“Parvlaeva pardal einestamisest on reisijatele välja kujunenud meeldiv traditsioon – meie ühine soov on, et iga klient saaks teha endale sobiva valiku ning ka tipp-hetkedel kliendivoo teenindamine sujuks märkimisväärse ooteajata,” ütles Kauber pressiteate vahendusel.

Baltic Restaurants Estonia tegevjuht Aaro Lode märkis, et kuigi ettevõte töötab Eestis juba üle 20 aasta, siis toitlustusteenuse pakkumine laevade pardal saab olema uus kogemus.

“Teeme kõik endast oleneva, et parvlaevade reisijad saaksid maitsvalt ja kiirelt einestada. Virtsu-Kuivastu liinil on ülesõidul aeg vaid 27 minutit – selle ajaga peab reisijal olema võimalus nii uudistada laeva, nautida merevaadet, ostelda kui ka teel olles meelepärast einet nautida. Rohuküla-Heltermaa liinil reisides on olukord mõnevõrra teine, sest ülesõiduaeg on ajaliselt pea kolm korda pikem ning see loob meile paindlikumad võimalused toitlustusteenuse pakkumisel laeva pardal,” rääkis ta.

TS Laevad pidas toitlustusteenuse pakkuja leidmiseks läbirääkimisi mitmete toitlustusettevõtetega, kellest Baltic Restaurants Estonia AS tegi parima koostööpakkumise. Leping sõlmiti neljaks aastaks.

Baltic Restaurants Estonia on tegutsenud Eestis ja Lätis üle 20 aasta. Ettevõtte kaubamärkideks on Eestis Daily, Chat, Take Off ja Subway.

Praegu toitlustab mandri ja suursaarte vahel sõitvatel parvlaevadel reisijaid Arensburg OÜ, kel on laevafirmaga sõlmitud leping kolmeks aastaks.

TS Laevad OÜ opereerib viie parvlaevaga Virtsu-Kuivastu ja Rohuküla-Heltermaa liinidel ning teenindab mandri ja suursaarte vahel üle 2,3 miljoni kliendi aastas. Ettevõtte emafirma on börsil noteeritud Tallinna Sadam, mille enamusosalus kuulub riigile.