Pinkideta bussipeatustes leiutavad inimesed ise istumisvõimalusi

Kuigi bussipeatustes, mida kasutab päevas alla 30 inimese, ei pea olema ootepaviljoni, pinki ega prügikasti, on inimesed ise sellistesse pinkideta peatustesse istumisvõimalusi nuputanud.

Näiteks Saunja ja Ingküla bussipeatustesse on kohalikud toonud kaks puupakku ja asetanud nende peale laua. Kündamäe bussipeatuses saab istuda pikali pandud puupakul. Oonga bussipeatusse on keegi suisa pingi valmistanud, et oleks mugavam Haapsalu poole tulevat bussi oodata. Kureveresse aga on keegi jätnud plasttooli.

