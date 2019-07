Nukki ja Merilainen on Suvevolle tabelis Taebla omadest kõrgemail kohtadal

Üleriigilises Suvevolle edetabelis jagab Meelis Nukki kuue vooru järel koos Tõrva mehe Janek Pisartšikuga 78 punktiga kolmandat-neljandat kohta.

Tabelit juhib Karmo Aros Rakverest, kes on kogunud maksimaalsed 14 punkti igas voorus ning saanud kokku 84 punkti. Rainer Kulp Põltsamaalt on teine, temal on neli punkti vähem. Mehi on tabelis kokku 643.

Taebla omadest on Lauri Loorits 60 punktiga jagamas 28.-29. kohta, Maanus Jõevee on 59. punktiga jagamas 30.-34. kohta ning Päärn Laasi 53 punktiga jagamas 56.-64. kohta.

Naistest juhib tabelit Jõhvi mängija Tiia Klaas 78 punktiga. Taebla mängijaist on Evelin Merilainen 71 punktiga 5.-6. kohal. Ana Laura Kaasik on 70 punktiga 7.-11. kohal ja Karin Kungla 68 punktiga jagamas 13.-15. kohta. Naisi on tabelis kokku 341.

Taebla suvevolle edetabelit juhuvad kuue vooru järel Meelis Nukki ja Eelin Merilainen.

Kokku mängitakse teisipäeviti kell kuus õhtul algavatel Suvevolle võistlustel kaheksa vooru.

Mehed

Meelis Nukki 78 Lauri Loorits 60 Maanus Jõevee 59 Päärn Laasi 53 Priit Nukki 51 Jaan Koppe 50 Lauri Lilleoks 50 Marko Õunas 49 Madis Jõgisalu 49 Urmas Koppe 49

Mehi on tabelis kokku 53

Naised

Evelin Merilainen 71 Ana Laura Kaasik 70 Karina Kungla 68 Heliko Nukki 62 Triin Heilu 61 Tiia Laidinen 61 Eveli Maripuu 61 Aive Aljaste 60 Maret Valk 58 Hele-Mall Erik 56 Enge Edovald 56 Reilika Pikerpõld 56

Naisi on tabelis kokku 30