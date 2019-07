Pääsupojad kosuvad ja kasvavad

Teisipäeva lõuna ajal jäädvustas Reeli Silde Kullamaal Nuki talus toredad pildid suitsupääsukese poegadest, kes ootasid ammulisui toitu.

Ornitoloog Tarvo Valkeri sõnul on tegemist esimese, aprilli lõpus või mai alguses sündinud kurna ehk pesakonna pääsukestega. Nüüd on pojad lennuvõimestunud, kuid toidu hankimise kogemus on neil veel puudulik. Valkeri sõnul peavad pääsukesepojad praegu palju sööma, et kosuda ja kasvada.

Valker ütles, et tänavune suvi on pääsukestele soodne, sest ilmad on soojad ja niisked ning ka putukaid jagub. Sellistes oludes pesitsevad pääsukesed kaks korda ning augustis on võimalik näha teise kurna poegi kasvamas. Siiski tõdes Valter, et pääsukeste arvukus langeb. Lautu ja karjatalusid, kus pääsukesed on ajalooliselt pesitsenud ja üles kasvanud, jääb aina vähemaks, tänapäevaste hoonete planeering ei võimalda aga räästa alla pesa ehitada. Oma mõju avaldab ka putukate vähesus linnas.

Fotod: Reeli Silde