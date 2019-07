Ridala mäel tuleb kihelkonna lustipäev

Laupäeval tähistab Ridala püha Maarja-Magdaleena kogudus oma esmamainimise 799. aastapäeva lustipäevaga Ridala kirikus ja kirikuesisel lipuväljakul.

Ridala kirikuõpetaja Küllike Valgu sõnul on kiriku nimipühaku päeva, madlipäeva lähedal peetav lustipäev vahepalaks üle aasta peetavale kihelkonnapäevale. „See on hea aeg kokkutulemiseks – hein on tehtud ja põllutööd pole veel alanud,” ütles Valk.

Lustipäev algab keskpäeval lipuväljakul Harry Gustavsoni nukuteatri kogupereetendusega „Vaeslaps ja talutütar”.

Kui etendus vaadatud, on aeg keha kinnitada. Kell 13 pakutakse külasuppi, mida aitab valmistada Rannarootsi lihatööstus.

Magusat korraldajad omalt poolt ei paku, vaid ootavad seda lustipäevalistelt – kavas on suur külakookide degusteerimine, retseptide vahetamine ning populaarseima külakoogi tiitli välja andmine. Valk ütles, et kõik Ridala kihelkonna 59 küla ilmselt koogiga välja ei tule, aga ta loodab, et võimalikult paljud on esindatud. Parim külakook valitakse Valgu sõnul välja selle järgi, milline kandik kõige enne tühjaks saab.

Kolila küla poolt lubas Valk võistlusele tuua „Pastori plähmaka” nimelise koogi. Küsimusele, mis kook see „Pastori plähmakas” siis on, vastas Valk, et seda on raske sõnades edasi anda. „Seda võib teha kõigega, mis hooajal kätte satub – on tehtud õuntega, tikriga, kõrvitsatega, aga sel aastal tuleb ilmselt tikritega,” rääkis ta.

Kell 14 algab Ridala kirikus kontsert, kus esineb ülepõllunaabrite, Ridala baptistikoguduse muusikakollektiiv Vikel Sukkel. Valk tunnistas, et pole ise naabreid veel esinemas kuulnud, kuid need, kes on kuulnud, kiidavad.

Lustipäevalised saavad läbi astuda ka mullu rajatud Ridala kihelkonna õunaaiast, kus külade õunapuud ootavad huvilisi loendama päikeses kosuvaid vilju. Lustipäev on kõigile tasuta ja toimub iga ilmaga.

Järgmisel aastal on Valgu sõnul kavas maha pidada juba suurem kihelkonnapäev, millega tähistatakse Ridala koguduse esmamainimise 800. aastapäeva.