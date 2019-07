Vormsi detektiivilugude autor tutvustab raamatut Vormsil

Täna, 17. juulil kell 20 saab Vormsi rahvamajas kohtuda raamatu „Vormsi detektiivid ja Ruhnu karu ” autori Sven Kullerkupuga.

„Kirjutasin oma elulooraamatu ja rahastust taotledes said mitmed tuntud inimesed seda ka lugeda. Soovitus kõlas, et ära lase sulge rooste enam minna, sul on hea sulejooks, kirjuta edasi,” ütles Kullerkupp.

Kullerkupp, kes ka osaliselt Vormsis elab, on kirjutanud teisigi Vormsi lugusi, millest üks on ilmunud raamatuna ja mitmed ajakirjas Looming. Nendes võib nii mõnigi vormsilane ka ennast ära tunda. „Mis on autori edasised plaanid ja kuidas raamatute kirjastamise kadalipp läbiti, seda kõike saab teada oma raamatututvustuse tuuriga lõpuks kodusaarele jõudnud Kullerkupult endalt,” ütles Vormsi kultuurijuht Tatjana Sääs.

Lisaks Kullerkupule esineb Vormsil ka Helin-Mari Arder. Õhtu on plaanitud kohviku formaadis, kus kuulajad saavad istuda laudade taga ning kuulata autorit ja muusikat.