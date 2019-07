„Võta või jäta“ pärjati Kaliningradi filmifestivali žürii eripreemiaga

Mängufilm „Võta või jäta“ võitis žürii eriauhinna Venemaal Kaliningradis Svetlogorski filmifestivali Läänemeremaade debüütfilmide programmis. Festivali hindamiskomisjoni esimees oli legendaarne filmiprodutsent, ajaloolane ja filmikriitik Marco Mueller. Film sai žürii eripreemia „sügava ja realistliku üksikisa karakteri avamise eest“. Filmikonkursil osalesid filmid Soomest, Rootsist, Taanist, Norrast, Eestist, Lätist, Leedust, Poolast, Saksamaalt ja Venemaalt.

„Festivali publik oli emotsionaalne – filmi lõppedes ei jäänud keegi ametlikku küsimuste-vastuste vooru ootama, vaid nutvad ja kallistavad vaatajad lendasid vabas vormis peale ja hakkasid kohe omavahel vaidlema.“ jagas kohapealseid muljeid filmi režissöör Liina Triškina-Vanhatalo.

„Võta või jäta“ on teinud pika ja eduka festivalikarjääri väga erinevatel filmifestivalidel ju kultuuriruumides – see on suur saavutus mistahes filmile, aga debüütfilmi puhul on eriti märkimisväärne.“ märkis filmi produtsent Ivo Felt.

„Võta või jäta“ on praeguseks võitnud preemiaid ja osalenud Poola, Saksamaa, Prantsusmaa, Luxemburgi, Hollandi, Rootsi, Belgia, India, Ameerika filmifestivalidel. „Võta või jäta“ on saadaval DVD’l ja Telia videolaenutuses.

„Võta või jäta“ peaosas mängib Läänemaalt pärit Reimo Sagor.